Pamela Rosa e Gabryel Aguilar são campeões do street do STU National Florianópolis

Pamela Rosa, skatista olímpica e bicampeã mundial, e Gabryel Aguilar conquistaram os títulos na modalidade Street do STU National em Florianópolis, neste domingo.

A atleta conquistou o torneio após abrir o supercílio no treino desta semana. Ela foi campeã com a nota 80,24, superando Rafaela Murbach (73,93) e Maria Almeida (67,51), que completaram o pódio no feminino.

"Sempre tive muita vontade de andar aqui e de conhecer Floripa. Não pude vir no ano passado. Acabei tendo esse imprevisto no treino, fiquei com o lado esquerdo do corpo bem dolorido, um pouco travado, machuquei o canto do olho. Mas hoje consegui me superar e estou muito feliz. Esse título não é só pra mim, mas para todos aqueles que me ajudaram a fazer isso acontecer. Se não estava 100%, o que vale é estar com saúde, com sorriso no rosto e me divertindo. Queria aproveitar e agradecer ao STU por mais um grande evento", celebrou Pamela.