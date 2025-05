Netflix anuncia documentário sobre 'anos difíceis' do Santos e a volta de Neymar

A diretoria, contudo, deve usar essa verba para pagar Neymar. O contrato de cinco meses garante ao atleta ao menos R$ 21 milhões por mês, entre direito de imagem e salário. Ao todo, até o final do acordo (30 de junho), o Alvinegro Praiano terá pago, pelo menos, R$ 105 milhões ao jogador de 33 anos.

O astro voltou ao Santos no final de janeiro. Até o momento, são 11 partidas, com três e três assistências. Ele passou por duas lesões musculares recentemente. Assim, dos cinco meses de contrato, ele ficou afastado por pouco mais de dois.

O Alvinegro tem a confiança de que conseguirá renovar com Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante, contudo, deixou o futuro em aberto após a eliminação na Copa do Brasil.

Com Neymar à disposição, o Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Peixe encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.