Morumbis: São Paulo acompanha obras de reservatórios contra enchentes

O São Paulo participou, na tarde desta segunda-feira, de uma visita técnica às obras de infraestrutura realizadas no entorno do Morumbis. A comitiva era formada por representantes do clube e do poder público, que fiscalizaram o andamento do projeto contra enchentes na região.

O presidente Casares esteve presente, acompanhado do diretor de Patrimônio, Luiz Cholfe, e do diretor de Infraestrutura, Eduardo Rebouças Monteiro. A equipe foi recebida por membros da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), representantes da Prefeitura de São Paulo e da Câmara Municipal.

A visita teve como foco o acompanhamento dos dois reservatórios em construção, projetados para conter as recorrentes enchentes no bairro do Morumbi. O primeiro ponto de parada foi a praça Alfredo Gomes, próxima ao Portão sete do estádio, onde está sendo construído um dos "piscinões".