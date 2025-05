Minas vira na reta final, vence o Bauru e amplia vantagem na semi do NBB

O Minas abriu 2 a 0 na semifinal do NBB nesta segunda-feira ao vencer o Bauru, por 73 a 69, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A equipe mineira virou o jogo na reta final para sair de quadra com o triunfo.

Agora, o Minas está a uma vitória de garantir a vaga na final do NBB. O Bauru, por sua vez, precisa vencer de qualquer jeito para forçar o jogo 4 e seguir sonhando com a classificação.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, interior de São Paulo. O jogo 3 está marcado para as 19h (de Brasília).