Mauricio crê em "volta por cima" do Palmeiras após derrota para o Flamengo

O Alviverde passa a focar na partida contra o Sporting Cristal (PER), válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Está será a última oportunidade de Estêvão atuar sob os domínios palestrinos. O atacante se despede do Palmeiras após a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

"Sabemos que futebol é assim, pode mudar muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal. Temos um jogo super importante agora, o último jogo do Estêvão no Allianz Parque, e sabemos que será um momento muito especial para ele. Temos também a ambição de terminar a primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento e vamos em busca desses três pontos e dessa classificação vencendo todos os jogos", finalizou Mauricio.

Situação na Libertadores

O Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento na competição. A equipe ocupa a liderança do Grupo G e já está classificada para as oitavas de final. O time peruano, por sua vez, é o terceiro colocado da chave, com quatro pontos.