Líder Palmeiras vira sobre Flamengo e emenda 9º jogo seguido sem perder no Brasileiro sub-20

Os gols

O placar foi aberto pelo time carioca, aos 18 minutos, com Pedro Leão. O jogador recebeu o passe de Gustavo e estufou as redes.

Aos 47, ainda do primeiro tempo, Thalys apareceu para deixar tudo igual. O atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti. O goleiro Léo Nannetti até acertou o canto, mas não conseguiu a defesa.

A virada do Palmeiras veio aos seis minutos do segundo tempo, novamente com Thalys. Heitor soltou para o companheiro, que apenas empurrou para as redes.