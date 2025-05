Internacional vende mais de 30 mil ingressos para embate com o Bahia pela Libertadores

O Internacional confirmou nesta segunda-feira que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o Bahia, pela última rodada da fase de grupos Libertadores. As equipes se enfrentam na quarta, no Beira Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (de Brasília).

O duelo vale vaga no mata-mata do torneio continental. Enquanto o Inter ocupa a vice-liderança, com oito pontos, o Bahia figura na terceira colocação, com sete. O Atlético Nacional-COL lidera a chave, com nove, e o Nacional-URU, já eliminado, é o lanterna, com quatro unidades.