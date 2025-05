Huracán x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Em contrapartida, Dorival deve contar com duas novidades na Argentina. O atacante Memphis Depay e o meia Rodrigo Garro se recuperaram das respectivas lesões e estão treinando normalmente com os demais companheiros.

O Timão ocupa o segundo lugar do Grupo C do torneio continental, com oito pontos, e depende apenas de si para disputar os playoffs. Em caso de vitória, o clube alvinegro garante a vice-liderança da chave e, consequentemente, jogará contra um dos terceiros colocados da Libertadores por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.

Do outro lado, o Huracán lidera o grupo, com 11 pontos, e só perderá a ponta se for derrotado pelo Corinthians por quatro gols de diferença. Portanto, joga para confirmar a classificação direta às oitavas.

O time chega embalado depois de vencer o Independiente nos pênaltis no último sábado e assegurar uma vaga na final do Campeonato Argentino, marcada para o próximo domingo, diante do Platense.