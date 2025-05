Guilherme vai de 'vilão a herói' no Santos em questão de dias e quebra jejum de três meses

Com o tento anotado, Guilherme ainda colocou um ponto final em um jejum de mais de três meses sem balançar as redes. O atacante havia marcado um gol pela última vez no dia 19 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 0 sobre o Noroeste na Vila.

Após findar tal jejum e ajudar o Santos a conquistar uma vitória após mais de um mês, o atacante desabafou e pediu desculpas à torcida pelo pênalti perdido. Ele ainda agradeceu a confiança recebida dentro do clube.

"Tem sido um tempo muito difícil para mim. Não só para mim, acredito que para os meus companheiros também. Mas particularmente tem sido dias desafiadores. Quero ressaltar também que o vestiário, o CT, a Vila, todos os funcionários que estão comigo no dia a dia, fazem parte desse gol, porque nunca fui tão abraçado. Quero aproveitar também e pedir desculpas ao torcedor. Eu não tive êxito no pênalti na semana e isso também acarretou na desclassificação. E eles podem ter certeza que sofri muito e ainda sofro. Ontem e hoje, no hotel, eu recebi muito apoio dos torcedores que estavam lá. Quero dividir com eles também. Se Deus quiser, agora [é] continuar fazendo gols para conseguir ajudar minha equipe e dar alegria para eles também", disse ao Premiere.

Antes mesmo da eliminatória contra o CRB, Guilherme não vivia um bom momento no Santos e já vinha sendo alvo de críticas. O atacante começou a temporada voando e foi o artilheiro do Campeonato Paulista, mas caiu de produção na reta final do Estadual e no início do Brasileirão.

O atleta, porém, seguiu treinando e, após se recuperar de lesão, voltou a ficar à disposição justamente no segundo jogo contra o CRB. Mesmo depois do pênalti perdido, Cléber Xavier bancou o atacante e o escalou como titular contra o Vitória, deixando claro que conta com todos os jogadores do elenco.

"O Guilherme foi um dos primeiros jogadores que eu conversei antes do primeiro jogo contra o CRB. E ele se colocou à disposição. Infelizmente ele se machuca, volta recuperado para o segundo, faz um grande jogo e infelizmente acaba perdendo o pênalti, que é uma situação natural. Grandes jogadores já perderam pênaltis em momentos decisivos como foi esse nosso. Durante a semana, ele descansou, recuperou e trabalhou muito para que mais uma vez fizesse um grande jogo, e nos ajudou mais uma vez. Vamos precisar de todos", afirmou o treinador.