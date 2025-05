Guilherme celebra fim de jejum e vê Santos mais confiante após vitória

Guilherme encerrou um jejum de mais de três meses ao marcar na vitória de 1 a 0 do Santos sobre o Vitória, no último domingo. Após a partida no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, atacante demonstrou o seu alívio e aproveitou para destacar a força do elenco.

"Eu tenho um orgulho desses caras. Vocês não tem noção da união é verdadeira dentro do CT. Ninguém abaixou a cabeça. É um momento difícil, que continua. Mas é uma vitória que nos traz confiança, que faz a gente se abraçar ainda mais. Temos um time muito sério, de homens com caráter. Demorou um pouco para vir a vitória, mas é olhar de agora para frente. Colher os frutos e seguir evoluindo. Tenho certeza que agora temos mais confiança para seguir vencendo e pontuando", disse ao De Olho No Peixe.

"Depositei toda minha confiança em Deus. Meus familiares me deram força, oraram por mim. Esses caras também me abraçaram e me deram força. Eu senti uma alegria muito forte deles. É como se todos tivesses cabeceado junto comigo. Fico muito feliz de voltar a marcar. Agora é dar sequência. Tomara que venham muito mais gols", ampliou.