Giay foca em Libertadores e Mundial após revés para o Flamengo: "Trocar o pensamento"

"Não pensamos nisso, só enfrentamos jogo a jogo, não temos isso na cabeça. Hoje não pudemos ganhar, mas temos um jogo de Libertadores, depois outro jogo no Brasileirão. Temos muito pela frente", completou.

Com o Mundial de Clubes da Fifa se aproximando, o Palmeiras também começa a se preparar para o grande objetivo do ano. Nos EUA, o Verdão terá pela frente gigantes europeus e adversários qualificados de outros continentes. A temporada está longe de acabar para o Verdão, apesar da dolorosa derrota deste domingo, até porque o time segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com apenas um ponto à frente do Flamengo.

"Amanhã vamos treinar no CT, o que passou, passou. Temos dois jogos muito importantes. O Mundial está chegando, uma competição muito importante para nós. Trocar o pensamento e encarar o que vem", concluiu o argentino.