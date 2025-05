Finalista da última Superliga, central Leo Andrade reforça Suzano Vôlei

Após anunciar a chegada do técnico Cezar Douglas e a manutenção do oposto Sabino e do jovem Pedrosa, o Suzano Vôlei confirmou a contratação do central Leo Andrade, jogador da Seleção Brasileira que, aos 23 anos, chega do Vôlei Renata, de Campinas-SP, com o recente vice-campeonato nacional para fortalecer ainda mais o meio de rede do Clube do Alto Tietê.

Convocado e inscrito pelo técnico Bernardinho para a disputa da Liga das Nações com o esquadrão brasileiro, Leo é natural de Diadema-SP e soma passagens por clubes tradicionais da modalidade em São Paulo, como o São Bernardo Vôlei, o Vôlei São Caetano e o EC Pinheiros, além da equipe campineira, onde esteve nas últimas duas temporadas.

Agora, o central, que foi o terceiro maior bloqueador da última Superliga com 65 pontos e atingiu destaque no cenário nacional, chega à Capital do Vôlei para fortalecer ainda mais o elenco suzanense que, em 2025/26, voltará a lutar por títulos em torneios como o Campeonato Paulista e a Superliga.