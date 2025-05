Ex-Botafogo, Grêmio e Corinthians, Tiago Nunes encerra passagem no futebol chileno

Zap expõe faceta do bolsonarismo com STF

O treinador tinha renovado seu contrato com os chilenos no final do ano passado, até dezembro de 2025, porém, decidiram encerrar o trabalho antes do prazo.

Contratado em 2024, Tiago Nunes completou 46 partidas e acumulou 19 vitórias, 10 empates e 17 derrotas à frente da Universidad Católica.

No Brasil o técnico tem passagens por diversos clubes. Entre eles, Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará, a mais recente delas, no Botafogo. Pela equipe carioca, esteve à beira do campo nas primeiras partidas da campanha do título da Libertadores daquele ano.

Antes de assumir o clube chileno, Tiago Nunes já havia tido uma experiência internacional. Em 2023, treinou o Sporting Cristal-PER em 47 jogos, e chegou a comandar o time pela Libertadores.