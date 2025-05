Estevão comemora volta à Seleção após primeira convocação de Ancelotti

Esta é a quarta convocação seguida de Estevão. Ele possui quatro jogos pela Amarelinha (Equador, Paraguai, Venezuela e Uruguai).

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O Brasil venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.