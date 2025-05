Entenda por que João Basso ganhou disputa e foi titular no Santos contra o Vitória

Após a vitória do Peixe, Cléber Xavier explicou o que o levou a dar novas oportunidades a João Basso. Na quinta-feira, o zagueiro entrou no segundo tempo da eliminação para o CRB, na terceira fase da Copa do Brasil, e voltou a ser titular da equipe santista diante do Vitória no domingo.

"O Luisão é um jogador de potencial enorme. Ontem, eu conversei muito com o Basso. Entrou bem contra o CRB. É um jogador que tem uma liderança dentro do grupo, que tem um bom passe para iniciação, embora o Vitória não tenha nos permitido isso. O Basso é um jogador que, nos treinamentos, se entregou muito e mereceu essa oportunidade. Ele é mais um jogador que eu ganho dentro do processo. Eu nunca deixo ninguém, nunca abandono ninguém", justificou o técnico.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, João Basso realizou um corte e um desarme, teve um indíce de 78% de passes certos e ganhou um duelo pelo chão.

"Desde que eu cheguei, todos os jogadores, sem exceção, tem se dedicado ao máximo ao trabalho, entregando muito dentro dos treinamentos, e assim que podemos, os colocamos para jogar. E a gente vinha preparando o Basso para esse momento. Ficamos sem o Gil por um tempo, estávamos só com o Zé Ivaldo e o Luan [Peres], que mais uma vez fez um grande jogo", disse Cléber Xavier.

João Basso não era titular do Santos há pouco mais de três meses. O último duelo no qual o camisa 15 saiu jogando foi no dia 12 de fevereiro, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele disputou 56 minutos no clássico contra o Corinthians, fora de casa, em que o Peixe perdeu por 2 a 1.

Na atual temporada, João Basso disputou somente sete jogos pelo Santos, sendo cinco como titular. Agora, o zagueiro - se tiver condições físicas - torce por uma nova chance no 11 inicial diante do Botafogo, no próximo fim de semana, uma vez que Luan Peres recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão.