Entenda por que Estêvão tem atuado por dentro pelo Palmeiras e deixado a ponta  

Sem Abel Ferreira, suspenso, o Palmeiras teve o auxiliar técnico português à beira do campo. João Martins procurou seguir à risca o plano do treinador do Verdão, mas não conseguiu evitar mais uma vitória do Flamengo em pleno Allianz Parque.

"Os corredores eram um dos pontos fortes do Flamengo, o primeiro volante do Flamengo [Evertton Araújo] começou a jogar agora, se tivéssemos que arriscar nossa pressão para igualar a primeira fase de construção deles, precisávamos largar algum jogador por dentro. Como o Evertton tem feito poucos jogos, foi puramente estratégia deixar esse primeiro volante solto para pressionar a primeira fase do Flamengo", completou.

A estratégia do Palmeiras deu certo no primeiro tempo, e o time conseguiu ter um pênalti a seu favor logo no início da partida, mas Piquerez desperdiçou. A história do jogo certamente seria outra, caso o Verdão tivesse convertido a cobrança, mas no segundo tempo acabou sendo menos eficiente, ao contrário do Flamengo, que soube aproveitar as poucas oportunidades que criou.

O Palmeiras agora volta o foco para seu último compromisso na fase de grupos da Libertadores. Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o time recebe o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, já classificado para as oitavas de final do torneio.