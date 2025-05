Entenda como será a votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians

"Não passa pela minha cabeça renunciar, em hipótese nenhuma. Até porque não devo nada. Esse foi um grande contrato, se teve algum problema, a Justiça vai resolver. Não tivemos problemas em nenhum outro. Não tenho envolvimento nenhum. Confio na Justiça, quero mais do que ninguém essa investigação. Faço questão que a Justiça termine isso, temos que dar sequência. Eu não tenho nenhum tipo de acordo com empresa de jogador, tenho meu executivo de futebol. Estou muito tranquilo, não penso em renunciar. Isso não é manchar o Corinthians, o Corinthians está sendo manchado há várias gestões", declarou o mandatário.

Aliados tentaram derrubar votação

Os aliados de Augusto Melo e o próprio presidente tentaram movimentações para derrubar a votação de impeachment agendada para esta segunda-feira. O mandatário tentou judicializar a reunião através do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele viajou a Brasília duas vezes nos últimos dias com a intenção de obter uma liminar para derrubar a votação no CD.

Já outro conselheiro aliado de Augusto Melo no Corinthians, Roberto Willian Miguel, conhecido como 'Libanês', sofreu uma derrota no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele entrou com uma solicitação na 5ª Vara Cível do Tatuapé para suspensão da votação do impeachment do presidente, mas teve a pretensão indeferida na última sexta-feira.

Além disso, outros dois aliados de Augusto - Marcos Ragazzi e José Trucilio Júnior - entraram com ação na 5ª Vara Cível do Tatuapé com o intuito de causar a suspensão imediata, em caráter liminar, de todo o processo de destituição do presidente do Corinthians. Para isso, contrataram José Eduardo Cardozo, um dos advogados mais renomados e caros do Brasil. O profissional foi Ministro da Justiça no Governo de Dilma Rousseff e defensor principal da ex-Presidenta da República no processo que culminou com o impeachment dela em 2016.

Perda de apoio da Gaviões da Fiel