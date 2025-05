Em meio a caos político, Corinthians tem semana com decisão na Sul-Americana e jogo do Brasileirão

Em meio ao caos político no Parque São Jorge com a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, o Corinthians também vive uma semana intensa dentro dos gramados. O Timão tem pela frente uma decisão pela Copa Sul-Americana e mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro.

Após empatar com o Atlético-MG fora de casa no último sábado, o Corinthians já vira a chave e passa a focar na disputa da fase de grupos da Sul-Americana. A preparação do elenco alvinegro para o duelo contra o Huracán-ARG será em Belo Horizonte. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó.

A situação do Timão no Grupo C é a seguinte: ocupa a segunda posição, com oito pontos. O Huracán é o líder, com 11, enquanto o América de Cali-COL figura em terceiro, com sete pontos. Dessa forma, a equipe de Dorival Júnior precisa de uma vitória para garantir a vaga nos playoffs sem depender de nenhum outro resultado.