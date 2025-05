Em disputa acirrada, ADC SBC vence o Troféu São Paulo de Atletismo

O segundo dia de disputas na Arena Caixa começou cedo, às 6h (de Brasília), com as provas de Marcha Atlética de 20.000 metros. Ao contrário do sábado, o domingo foi de muito sol. Com um desempenho forte no masculino, a ADC SBC assegurou o título geral em uma briga intensa com o Pinheiros e a ORCAMPI. Já o IEMA, de São Caetano do Sul, também no ABC Paulista, garantiu um lugar no pódio do feminino.

Entre os resultados positivos deste domingo estão Thiago Moura, do Esporte Clube Pinheiros, atleta que defendeu o país nos Jogos de 2020 em Tóquio, e venceu no salto em altura com a marca de 2,20m; e Jéssica Vitória de Oliveira Moreira, da Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo e o Social, campeã do Troféu Brasil em 2022, que foi a melhor nos 400 metros com barreiras, com o tempo de 58,26.

Classificação final Geral