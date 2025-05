Elogiado no Flamengo, Varela celebra vitória contra o Palmeiras e opina sobre pênalti

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular na vaga do suspenso Wesley, o lateral direito Varela foi um dos grandes destaques do time carioca. O uruguaio celebrou o triunfo no Allianz Parque.

"O Flamengo tem um time muito forte. Às vezes as dúvidas do lado de fora nos deixam ainda mais fortes. Foi um grande jogo, ele também tem um grande time. Temos que nos parabenizar", comentou.

O jogador de 32 anos, que terminou o jogo como volante, foi bastante elogiado pelo técnico Filipe Luís após o compromisso.