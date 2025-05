Augusto Melo vê pedido negado, e reunião sobre impeachment ocorrerá hoje

A juíza Marcia Cardoso, da 5ª Vara Cível do Tatuapé, indeferiu nesta segunda-feira o pedido de aliados de Augusto Melo para que o processo de destituição do presidente do Corinthians fosse suspenso de forma imediata. Sendo assim, a votação de impeachment no Conselho Deliberativo do clube está mantida para esta segunda-feira, no Parque São Jorge, a partir das 19h (de Brasília).

A solicitação foi protocolada na semana passada pelos advogados Marcos Ragazzi e José Trucilio Júnior. Eles contrataram José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça durante o Governo de Dilma Rousseff, para auxiliar na ação. Ele foi defensor principal da ex-Presidenta da República no processo que culminou com a destituição dela.

No pedido, além da suspensão do processo, os aliados de Augusto Melo solicitavam a ata da última reunião, que acabou por ser suspensa e remarcada para esta segunda, tal como a lista com todos os conselheiros votantes ao pleito.