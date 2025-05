Cuiabá vence Vila Nova e se aproxima do G4 na Série B

Nesta segunda-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebeu o Vila Nova na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0, com um jogador a mais desde os dez minutos do segundo tempo. O gol foi marcado por Juan Christian.

Com o resultado positivo, o Dourado subiu para sétimo, agora com 15 pontos. Assim, se aproximou do G4, já que o Vila Nova, time que abre a zona de acesso à Série A, seguiu com 16 somados.

O Cuiabá retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Athletic, pela décima rodada da Série B. O jogo está marcado para às 20h30 (de Brasília), na Arena Independência. O Vila Nova, por sua vez, duela com o Novorizontino. A bola rola um dia antes, na sexta-feira, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.