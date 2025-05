Corinthians treina em Belo Horizonte mirando decisão contra o Huracán, pela Sul-Americana

Situação na Sul-Americana

O Corinthians chega na última rodada da competição na vice-liderança do Grupo C, com 8 pontos. Adversário do Timão, o Huracán é o líder da chave com 11. A diferença de três pontos entre os times torna a missão corintiana para se classificar em primeiro muito difícil. Para que isso aconteça, o Alvinegro deve golear os argentinos por quatro gols de diferença.

Uma vitória simples garante a vaga para os playoffs contra uma equipe da Libertadores. No outro duelo do grupo, o América de Cali-COL, que tem sete pontos, encara o lanterna e já eliminado Racing-URU, com 0.