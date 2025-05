Confira a programação do Red Bull Leipzig para duelo com o Santos em Bragança Paulista

?? Next season



? Squad rebuild

Click below to read our interview with Zsolt Löw ??

? RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) May 26, 2025

O Red Bull Leipzig chegou ao Brasil na noite da última sexta-feira e passou o fim de semana em São Paulo, com atividades turísticas para o elenco. No sábado, a delegação da equipe visitou o Museu do Futebol e, no domingo, os atletas jogaram "altinha" no Parque Ibirapuera.

A preparação do Red Bull Leipzig ocorrerá no CT do RB Bragantino, a partir desta terça-feira. Zlost Low, técnico interino da equipe alemã, elogiou a estrutura da equipe paulista.