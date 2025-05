Com um a mais, Guarani empata com Figueirense e chega ao 3º jogo sem vencer na Série C

Nesta segunda-feira, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Figueirense no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e empatou sem gols. A equipe paulista jogou com um a mais desde os 41 minutos do primeiro tempo.

Deste modo, o Bugre seguiu em situação delicada na competição. Com apenas uma vitória até aqui, o time completou o terceiro jogo sem vencer (dois empates e uma derrota) e é apenas o 18º, com cinco pontos. O Figueirense, por sua vez, se encontra logo acima, em 17º, com seis conquistados.

O Guarani retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Retrô, pela oitava rodada da Série C. A bola rola às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Pela mesma rodada da competição, mas no domingo, o Figueirense recebe o Botafogo-PB. O jogo está marcado para às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli.