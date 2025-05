Com Memphis Depay, seleção da Holanda é convocada para Eliminatórias Europeias

O técnico Ronald Koeman anunciou, nesta segunda-feira, a lista dos 23 jogadores convocados para defender a seleção da Holanda na estreia da equipe nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no mês de junho.

Entre os destaques, Memphis Depay foi convocado pela segunda vez desde que passou a atuar no futebol brasileiro, com a camisa do Corinthians. O atacante de 31 anos foi chamado para disputar as quartas de final da Liga das Nações, no último mês de março.

Por conta de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Memphis desfalcou o Corinthians nos últimos quatro jogos do clube. O holandês até foi relacionado para o duelo contra o Atlético-MG, no último sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, mas nem ficou no banco de reservas.