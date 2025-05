Carrillo, do Corinthians, é convocado pelo Peru para jogos das Eliminatórias

O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi convocado pelo Peru para os duelos contra Colômbia e Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A lista foi divulgada nesta segunda-feira.

Os compromissos estão marcados para os dias 6 e 10 de junho. Primeiro o Peru joga contra a Colômbia, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla. Depois recebe o Equador, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, às 22h30.

Curiosamente, o jogador ficou sabendo de sua convocação após desembarcar em Buenos Aires, na Argentina, onde o Corinthians encara o Huracán, nesta terça-feira, pela Sul-Americana.