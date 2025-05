Bragantino bate o Juventude com gol de Jhon Jhon e acirra briga pela ponta

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude nesta segunda-feira, por 1 a 0, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Jhon, com um golaço de falta, deu a vitória ao time mandante.

Com a vitória, o Massa Bruta chegou a 20 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Cruzeiro, e se manteve na quarta colocação. O Flamengo é o vice-líder, com 21 unidades, e o Palmeiras lidera a liga nacional, com 22. Já o Juventude figura na 19ª posição, com apenas oito tentos.

Ambos os times voltam a campo pelo Brasileiro neste fim de semana. O Bragantino joga no sábado contra o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), enquanto o Juventude recebe o Grêmio no domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h.