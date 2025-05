Botafogo x Universidad de Chile: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Botafogo recebe a Universidad de Chile nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo terá transmissão do Paramount+.

Com nove pontos, o Botafogo divide a segunda posição com o Estudiantes, ambos com um ponto a menos que a Universidad de Chile. Vencendo, o Glorioso se garante nas oitavas de final e disputa a primeira posição no saldo de gols com os argentinos, que no mesmo horário recebem o já eliminado Carabobo.

Como o Botafogo folgou no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, Renato Paiva teve tempo para recuperar jogadores lesionados, como o meia Savarino e o atacante Artur.