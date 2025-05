Botafogo encerra preparação para duelo com a Universidad de Chile pela Libertadores

A boa notícia ao torcedor é o provável retorno do atacante Savarino. Segundo o ge, o atleta avançou na recuperação de sua lesão na coxa direita e, assim, é um possível reforço no elenco.

O Botafogo se encontra na terceira colocação do Grupo A, com nove pontos, enquanto a Universidad de Chile é líder, com um a mais. Para não depender de um tropeço do Estudiantes, que aparece na vice-liderança, também com nove, basta o Fogão superar o time chileno para ir às oitavas da competição.

O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.