Bobadilla explica importância de decidir em casa e vê São Paulo favorito na Libertadores

Já classificado ao mata-mata da Libertadores, o São Paulo busca nesta terça-feira contra o Talleres, no Morumbis, garantir a liderança do Grupo D. O volante Bobadilla explicou a importância de se classificar em primeiro, que possibilitaria ao Tricolor decidir as oitavas de final em casa.

O paraguaio lembrou da campanha são-paulina na edição de 2024. Na ocasião, a equipe terminou a fase de grupos como líder de sua chave e decidiu em casa até as quartas de final, quando foi eliminada pelo Botafogo. Bobadilla afirmou que o time seria um dos favoritos se não fosse pela eliminação e entende que o Tricolor é um dos cotados para chegar à final neste ano.

"No ano passado a gente terminou em primeiro e decidíamos sempre em casa. Decidir em casa com nosso torcedor é muito importante. Ano passado, se a gente passasse, éramos um time muito favorito para chegar à final e acho que esse ano não vai ser diferente. Precisamos do apoio do torcedor, então terminar em primeiro é importante para decidir em casa todos os jogos", disse Bobadilla, em entrevista à SPFC Play nesta segunda-feira.