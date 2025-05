Bayer Leverkusen anuncia Erik Ten Hag para substituir Xabi Alonso no comando da equipe

Willkommen in Leverkusen, Erik ten Hag!#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/GGgb12RUBo

O último trabalho do treinador holandês foi no comando do Manchester United, entre julho de 2022 e outubro de 2024. Foram 128 jogos, 72 vitórias, 20 empates e 36 derrotas, com 60% de aproveitamento. Conquistou uma Copa da Liga Inglesa (2022/23) e uma Copa da Inglaterra (2023/24).

Ten Hag estava livre no mercado desde sua demissão no último mês de outubro. O holandês começa seus trabalhos no Bayer Leverkusen no dia 1º de julho e chega com a difícil missão de substituir Xabi Alonso, que comandou o clube em seu primeiro título do Campeonato Alemão, de maneira invicta, na temporada 2023/24.

Sucesso no Ajax

Além do Manchester United, Erik Ten Hag também comandou o Utrecht-HOL e o Bayern de Munique II (equipe reserva do clube). Seu melhor trabalho foi no Ajax, entre 2017 e 2022, quando conquistou três títulos do Campeonato Holandês (2018/19, 2020/21 e 2021/2022) e duas Copas da Holanda (2018/19 e 2020/21).