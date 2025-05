Augusto reconhece derrota antes de votação no Corinthians, mas diz: "Jogo não acabou"

"Não é renúncia, ao contrário. Não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando, vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, mas eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar. Tem 60 dias para a Assembleia Geral e vamos brigar pelo Corinthians. Tudo o que fiz foi pelo Corinthians. Saio de cabeça erguida. O seu dever, torcedor, é também cobrar. Cobrem as aberturas das contas. Por que vocês acham que queriam me tirar daqui correndo? O torcedor agora tem a chance de cobrar as aberturas das contas. Façam isso pelo bem do Corinthians. Obrigado, até breve", concluiu.

O encontro no Parque São Jorge retomará a votação iniciada no último dia 20 de janeiro. Na oportunidade, em uma reunião tumultuada que durou mais de quatro horas, 126 contra 114 conselheiros votaram a favor da admissibilidade do processo de destituição.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto Melo, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube.

Além disso, se o Conselho der parecer positivo quanto ao impeachment de Augusto, Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, terá de definir uma data para a Assembleia Geral, que é a última instância do processo de destituição, com a participação dos associados do clube.

Nesse cenário, Augusto permaneceria afastado de suas funções até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral. Se os sócios endossarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído.

Se o impeachment não passar no Conselho Deliberativo, o caso será encerrado e Augusto Melo continuará normalmente no cargo de presidente.