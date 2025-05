Árbitro desmente Boto e nega invasão do vestiário por diretores do Palmeiras

A versão também foi defendida por Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. "Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso!", afirmou no último domingo após as acusações do diretor do Flamengo.

O árbitro catarinense ainda afirmou que, durante toda o período de permanência no estádio do Palmeiras, ele e sua equipe foram tratados com respeito e cordialidade por ambas as equipes.

Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis, um para cada lado. Em ambos os casos, o árbitro foi ao VAR rever o lance. O Palmeiras parou no goleiro Rossi em cobrança de Piquerez, enquanto Arrascaeta não desperdiçou para o Flamengo.

O auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, detonou o VAR e a arbitragem brasileira como um todo em entrevista coletiva após a derrota no Allianz. Filipe Luís, por sua vez, preferiu não opinar.

Confira o comunicado completo de Ramon Abatti Abel:

"Comunicado