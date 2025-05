Após temporada sem títulos no City, Guardiola mira melhora no Mundial

Confronto mais esperado do grupo, Manchester City e Juventus irão se enfrentar pela segunda vez na temporada. Ambos duelaram pela fase de liga da Champions League, em dezembro de 2024, e, na ocasião, a Juve bateu os ingleses por 2 a 0.

"Jogamos nesta temporada, em Turim, e perdemos. Mas, agora, haverá um novo treinador, porque o anterior não continuará mais. Então, veja, é o time mais importante da Itália, talvez não da Europa, mas na Itália é o mais seguido, e a Juventus, em Turim, é uma equipe incrível, incrível em muitos aspectos. Estou ansioso para enfrentá-los novamente", concluiu.

A estreia do City no Mundial está marcada para o dia 18 de junho. A equipe irá enfrentar o Wydad Casablanca na primeira rodada do torneio. O Lincoln Financial Field, em Filadélfia, será o palco do confronto, que acontece às 13h (de Brasília).