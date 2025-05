Após parceria de sucesso no Real, Ancelotti promete extrair o melhor de Vini Jr. na Seleção

A parceria de sucesso entre Vinícius Júnior e Carlo Ancelotti no Real Madrid será reeditada na Seleção Brasileira. O italiano assume o comando do Brasil com a missão de extrair o melhor do camisa 7, algo que conseguiu fazer durante sua passagem no clube espanhol. Agora, o treinador prometeu buscar a melhor versão do atacante novamente.

"Difícil dizer por que ele não está na sua melhor versão no Brasil. Vou extrair o máximo dele. É um jogador extraordinário, fantástico, trabalhador, um lutador. O jogador brasileiro tem muito carinho com a Seleção. Isso afeta um pouco a naturalidade e o pensamento. O Vinicius vai ter sua melhor versão no Brasil. Ele é muito importante para essa Seleção, assim como outros, inclusive alguns que estão fora dessa lista", afirmou o técnico em coletiva.

Nas últimas temporadas, Vini Jr. brilhou pelo Real Madrid sob o comando de Ancelotti. O brasileiro foi protagonista na conquista das duas Ligas dos Campeões e ficou, inclusive, muito próximo de ganhar a Bola de Ouro. No entanto, o atacante não conseguiu repetir o mesmo desempenho da Seleção.