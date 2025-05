Ancelotti revela ligação e justifica ausência de Neymar na convocação

Neymar não foi convocado para as próximas partidas da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o meia-atacante do Santos ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti, que realizou a sua primeira convocação como técnico do Brasil.

Em entrevista coletiva, o italiano revelou que conversou com o craque e explicou por que não o chamou.

"Tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar voltou há pouco de lesão. Todo mundo sabe que ele é um jogador muito importante. Contamos com ele. Infelizmente há muito jogadores lesionados e que não podem estar na Seleção também, como Rodrygo, Gabriel, Joeliton, Militão, Ederson... No caso de Neymar, contamos com ele, claro. Contamos com a sua melhor versão. Ele voltou ao Brasil para jogar, preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele de manhã para explicar e ele está totalmente de acordo", declarou.