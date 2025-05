Ancelotti faz primeira convocação da Seleção Brasileira sem Neymar; veja lista

A primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira está no ar. Nesta segunda-feira, o novo técnico anunciou os 25 jogadores que representarão o Brasil nos dois compromissos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Neymar, craque do Santos, não foi convocado neste momento.

Neymar voltou de lesão há poucos dias. O camisa 10 do Santos se recuperou de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e retornou aos gramados na última quinta-feira, contra o CRB, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Já um nome que chama a atenção na lista de Ancelotti é Hugo Souza. O goleiro do Corinthians recebeu a tão aguardada convocação após se destacar pelo Timão desde sua chegada ao clube. Já Estêvão, com as boas atuações recentes pelo Palmeiras recentemente, também foi convocado.