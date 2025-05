Ancelotti é apresentado como novo treinador da Seleção e recebe presente de Felipão: "É uma honra"

Ancelotti chegou ao Rio de Janeiro na noite do último domingo e foi recebido com festa pelos torcedores brasileiros, que marcaram presença no hotel onde o treinador está hospedado.

"As primeiras impressões foram muito bonitas. É uma honra, um orgulho comandar a melhor seleção do mundo. Tenho adiante um grande trabalho, tenho muita ilusão para que o Brasil volte a ser campeão. Vamos juntos. Precisamos muito de todos vocês. Fui recebido com muito carinho, estou muito contente. Quero agradecer à CBF por ter me trazido para cá, agradecer ao Real Madrid por ter me dado a oportunidade de negociar. Estou muito feliz. Começamos logo, o desafio é muito grande. Sempre tive uma conexão especial com esse país. A recepção ontem foi algo especial. Tentarei mudar com um trabalho a nível máximo", declarou Ancelotti.

Ancelotti trabalhará junto aos auxiliares técnicos Francesco Mari, Mino Fulco e Paul Clement e aos analistas de desempenho Simone Montanaro, Bruno Baquete Thomas Koerich. O italiano aliará sua própria comissão técnica com nomes que já estão na CBF.