Zé Ivaldo fica de fora após 18 jogos seguidos no Santos e abre chance para dupla

O técnico Cleber Xavier terá que mudar a escalação do Santos neste domingo, no jogo contra o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo terá que cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelo.

O zagueiro vinha de uma sequência de 18 partidas consecutivas como titular do Peixe. A última vez que ele foi desfalque foi no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, Zé Ivaldo esteve em todos os compromissos e só não jogou os 90 minutos em três. Em duas ocasiões foi substituído (Inter de Limeira e Água Santa, ambos no intercalo) e em outra foi expulso (Corinthians, aos 36 do segundo tempo).