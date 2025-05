Yuri Mansur e Miss Blue-Saint Blue Farm: campeão do GP5* Rolex, a 1.60m, em Roma

Stephan, que na véspera venceu o Prêmio Loro Piana, a 1.55m, com Dinoso Império Egípico, também teve uma brilhante apresentação com a égua Chevaux Primavera Império Egípcio, sem faltas, em 37s71, garantindo o 5º posto. Foi com Primavera, égua BH de 12 anos, que Stephan garantiu o ouro individual no Pan 2023, foi 5º colocado em Paris 2024 e bronze no GP Rolex na Piazza di Siena em 2023. A disputa distribui cerca de 3,2 milhões de reais em premiação.

A conquista de Yuri no GP5* no CSIO de Roma foi a segunda brasileira na história da competição, a primeira foi em 1998, com Rodrigo Pessoa então montando Let's Fly.

A série 2025 Rolex inclui sete dos principais Concursos Internacionais em Bruxelas, na Bélgica, Dinard e La Baule, na França, Dublin, na Irlanda, Falsterbo, na Suécia, Roma, na Itália e Wellington, nos EUA. Agora, depois de Roma, vem o Jumping International de La Baule, entre 4 e 6 de junho, e depois em Falsterbo Horse Show, entre 10 e 13 de julho.