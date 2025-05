Yuri Alberto sofre fratura óssea e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians anunciou na manhã deste domingo que o atacante Yuri Alberto sofreu uma fratura óssea (fratura no processo transverso de L1 à direita) após o jogo contra o Atlético-MG neste sábado. O Timão não informou o prazo de recuperação do jogador, que deve ser desfalque para o duelo decisivo contra o Huracán-ARG nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana.

Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, Yuri Alberto continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. No local, foi constatada a fratura óssea.

De acordo com o Timão, Yuri Alberto está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do clube.