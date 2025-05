Weverton critica VAR, mas reconhece mérito do Flamengo em derrota do Palmeiras

Weverton saiu de campo insatisfeito com a atuação do VAR no duelo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a derrota do Verdão por 2 a 0, o goleiro contestou a intervenção do árbitro de vídeo no lance que resultou no pênalti a favor do time rubro-negro.

"Sendo bem sincero, é muito difícil falar da arbitragem, todo final de semana alguém está sendo prejudicado e alguém está sendo beneficiado. É incrível como o VAR funciona em todo lugar do mundo e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo. O árbitro viu, estava na frente dele. O lance quando é transmitido na tv ele para e aí é óbvio que parece falta", disse Weverton em entrevista à TV Globo.

No segundo tempo de Palmeiras x Flamengo, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Murilo. Inicialmente o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou pênalti, mas, após revisão do VAR, ele mudou de decisão e acabou marcando a infração do zagueiro palmeirense.