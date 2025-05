São Paulo se reapresenta e abre preparação para pegar o Talleres

No CT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou neste domingo, menos de um dia após a derrota contra o Mirassol, e iniciou os preparativos para pegar o Talleres. O duelo, que vale a liderança do Grupo D da Libertadores, acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

Nesta manhã, como de costume, os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, não foram ao gramado para trabalhos técnicos e táticos. Eles fizeram um circuito de recuperação física, com exercícios na parte interna, na academia.

Agora, os demais atletas do São Paulo, comandados pelo argentino Luis Zubeldía, foram ao gramado para um trabalho de fundamentos técnicos, posse de bola e deslocamento, além de um complemento de finalização ao gol com enfrentamento.