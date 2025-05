Santos terá Neymar no banco e mudança na defesa para encarar o Vitória; veja escalações

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Deivid Washington e Guilherme.

O Peixe ainda terá as baixas de João Schmidt (lesão muscular na coxa esquerda), Soteldo (lesão muscular na coxa esquerda), Aderlan (dores na coxa direita) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda), além de Gil (liberado para resolver problemas familiares).

Do outro lado, o Vitória conta com o importante retorno de Matheuzinho, de volta após cumprir suspensão. Outras mudanças são as entradas de Gustavo Silva na vaga de Wellington Rato e Zé Marcos no lugar de Edu.