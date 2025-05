Inglês: Liverpool levanta a taça; City, Chelsea e Newcastle vão à Champions

Por fim, a última e quinta vaga na Liga dos Campeões ficou com o Newcastle. O time do brasileiro Bruno Guimarães perdeu em casa para o Everton por 1 a 0, mas com a derrota do Aston Villa para o Manchester United, o clube conseguiu a classificação.

Martin Odegaard, do Arsenal, comemora gol contra o Southampton pelo Inglês Imagem: Glyn KIRK / AFP

Ligas Europa e Conferência

Com a derrota sofrida para o Manchester United, o Aston Villa terminou na sexta posição e estará presente na Liga Europa. O Nottingham Forest, por sua vez, terminou com uma vaga na Conference League. A equipe passou grande parte do campeonato na zona de acesso à Champions, mas colecionou resultados ruins e ficou sem o principal torneio europeu.

Além disso, caso o Chelsea vença a Conference League, o Brighton, oitavo colocado, será premiado com uma vaga na competição europeia.

O Tottenham, que fez uma péssima campanha, irá para a Champions graças ao título da Liga Europa, conquistado na última quarta. O Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, jogará a Liga Europa, mesmo terminando o torneio na 12ª colocação.