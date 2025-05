Possível ausência de Oscar abre espaço para garotos de Cotia na Libertadores

Oscar tem chances de desfalcar o São Paulo no duelo com o Talleres, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O meio-campista sentiu a coxa esquerda ao fim do primeiro tempo contra o Mirassol, neste sábado, e teve de ser substituído no intervalo por Rodriguinho.

Oscar havia se recuperado recentemente de uma lesão na região posterior da coxa esquerda que o afastou dos gramados por mais de um mês. O camisa 8 voltou a ser relacionado no clássico contra o Palmeiras e, depois do Choque-Rei, foi titular em todas as partidas.