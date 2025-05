Palmeiras vê Flamengo ampliar tabu em duelos pelo Brasileirão após derrota

O Palmeiras amargou mais um tropeço contra o Flamengo, no Allianz Parque, ao ser derrotado neste domingo, por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto pela liderança da competição.

Com o resultado, o Flamengo ampliou o tabu de não perder para o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que o Verdão levou a melhor sobre o rival, jogando em casa, pela competição por pontos corridos foi em 2017, quando Deyverson marcou os dois gols do triunfo por 2 a 0.

De lá para cá foram oito confrontos, sendo cinco empates e três derrotas do Palmeiras. Os números são incômodos pelo fato de o Flamengo ser há alguns anos o principal concorrente do Verdão pelo título do Campeonato Brasileiro.