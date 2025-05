Palmeiras terá Evangelista e Mayke titulares e Flamengo volta a ter força máxima; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas não podem contar com Abel Ferreira na beira do gramado, já que o técnico cumpre suspensão.

Além de João Martins no banco de reservas, o Verdão terá Lucas Evangelista titular. O meio-campista assume a vaga do suspenso Richard Ríos. Já para o lugar de Felipe Anderson, que está com um edema na coxa, o escolhido foi Mayke.

Assim, o Palmeiras terá: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mayke; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.