Palmeiras perde pênalti e é derrotado pelo Flamengo em jogo de VAR como protagonista

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Flamengo encara o Deportivo Táchira, no mesmo dia e horário, também pelo torneio sul-americano, no Maracanã.

Palmeiras começa melhor

O Palmeiras começou o jogo ligado e pressionando o Flamengo. A primeira oportunidade do Verdão para abrir o placar aconteceu logo aos cinco minutos, quando Mayke ficou com a sobra na entrada da área e soltou a bomba, mas teve seu chute interceptado pela defesa do Flamengo.

Verdão perde pênalti

Mais tarde, aos dez, o Palmeiras foi premiado com um pênalti a seu favor. Facundo Torres fez o cruzamento, a bola bateu na mão de Varela. O árbitro prontamente marcou a infração e. após revisão do VAR, confirmou a penalidade. Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi fez a defesa, calando o Allianz Parque.

Daí em diante o jogo ficou mais equilibrado. O Flamengo soube minar os espaços em seu campo, o que fez com que o duelo se tornasse muito menos emocionante em comparação com os primeiros minutos.